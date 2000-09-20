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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Перу: погибло 23 человека

Смертельное ДТП в Перу: погибло 23 человека Автобус с людьми упал в пропасть.

Недалеко от города Куско в Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 23 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"По словам главы Регионального управления здравоохранения, 21 человек был найден мертвым на месте происшествия и 2 погибли в больнице", - говорится в сообщении.

Еще 15 человек получили ранения. Всего в автобусе было 35 человек.

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты примерно 300 метров.

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"Из-за дикости местности пожарные с трудом нашли тела и спасли выживших", - говорится в сообщении.
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 Теги: Перу, ДТП

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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