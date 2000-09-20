Раздел: Мир
Госдеп прокомментировал возможность получения Томоса Украиной
Вселенского патриарха в Вашингтоне называют "голосом религиозной толерантности".
Религиозные лидеры и прихожане Украины способны провести автокефалию в соответствии с их убеждениями, считает Госдепартамент США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
"Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и прихожан Украины провести автокефалию в соответствии с их убеждениями", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, которое было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 25 сентября. Таким образом, США заняли сторону сторонников автокефалии в споре между Русской православной церковью и двумя неканоническими православными церквями Украины.
осдеп выразил поддержку Вселенскому патриарху (архиепископу Константинополя - Нового Рима Варфоломею), назвав его "голосом религиозной толерантности" и "межконфессионального диалога". "Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - говорится в заявлении.
Верховная рада Украины в июне 2016 года обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос (указ) о предоставление автокефалии УПЦ. В начале сентября Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.
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Представители Московского патриархата считают, что автокефалия может привести к расколу церквей.
Религиозные лидеры и прихожане Украины способны провести автокефалию в соответствии с их убеждениями, считает Госдепартамент США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
"Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и прихожан Украины провести автокефалию в соответствии с их убеждениями", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, которое было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 25 сентября. Таким образом, США заняли сторону сторонников автокефалии в споре между Русской православной церковью и двумя неканоническими православными церквями Украины.
осдеп выразил поддержку Вселенскому патриарху (архиепископу Константинополя - Нового Рима Варфоломею), назвав его "голосом религиозной толерантности" и "межконфессионального диалога". "Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - говорится в заявлении.
Верховная рада Украины в июне 2016 года обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос (указ) о предоставление автокефалии УПЦ. В начале сентября Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.
Читайте также: Госдеп исключил возможность объединения армии Асада и курдов
Представители Московского патриархата считают, что автокефалия может привести к расколу церквей.
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