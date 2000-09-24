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Раздел: Мир  
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В Дубае показали самые дорогие в мире туфли

В Дубае показали самые дорогие в мире туфлиОбувь сделана из золота и 236 бриллиантов.

Самую дорогую пару обуви, сделанную из драгоценных металлов и камней, продемонстрируют в Дубае. Об этом сообщает The National, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Выставка пройдет в отеле Бурдж-эль-Араб. Коллекция состоит из нескольких пар обуви. Самая дешевая из них обойдется в 14 тысяч долларов. Эти туфли также украшены золотом и бриллиантами, но в меньшем количестве.

Самая дорогая пара туфель в мире стоит 17 миллионов долларов. Это лодочки, полностью покрытые золотом, на высоком каблуке-шпильке. По краю они украшены рядом небольших бриллиантов, а на носке красуется камень в 15 карат.

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Другие туфли с бриллиантово-рубиновой подвеской на ленте обойдутся в 27 тысяч долларов. Еще одни босоножки с декоративными розами, украшенными бриллиантами и жемчугом, оцениваются в 25 тысяч.
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 Теги: Дубай, туфли, самые дорогие в мире, золото, бриллианты

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Сегодня, 12:30 » Автор: Алена Шимко
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