Раздел: Мир
В Дубае показали самые дорогие в мире туфли
Обувь сделана из золота и 236 бриллиантов.
Самую дорогую пару обуви, сделанную из драгоценных металлов и камней, продемонстрируют в Дубае. Об этом сообщает The National, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выставка пройдет в отеле Бурдж-эль-Араб. Коллекция состоит из нескольких пар обуви. Самая дешевая из них обойдется в 14 тысяч долларов. Эти туфли также украшены золотом и бриллиантами, но в меньшем количестве.
Самая дорогая пара туфель в мире стоит 17 миллионов долларов. Это лодочки, полностью покрытые золотом, на высоком каблуке-шпильке. По краю они украшены рядом небольших бриллиантов, а на носке красуется камень в 15 карат.
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Другие туфли с бриллиантово-рубиновой подвеской на ленте обойдутся в 27 тысяч долларов. Еще одни босоножки с декоративными розами, украшенными бриллиантами и жемчугом, оцениваются в 25 тысяч.
Самую дорогую пару обуви, сделанную из драгоценных металлов и камней, продемонстрируют в Дубае. Об этом сообщает The National, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выставка пройдет в отеле Бурдж-эль-Араб. Коллекция состоит из нескольких пар обуви. Самая дешевая из них обойдется в 14 тысяч долларов. Эти туфли также украшены золотом и бриллиантами, но в меньшем количестве.
Самая дорогая пара туфель в мире стоит 17 миллионов долларов. Это лодочки, полностью покрытые золотом, на высоком каблуке-шпильке. По краю они украшены рядом небольших бриллиантов, а на носке красуется камень в 15 карат.
Читайте также: Так выглядят самые дорогие в мире отельные номера. Фото
Другие туфли с бриллиантово-рубиновой подвеской на ленте обойдутся в 27 тысяч долларов. Еще одни босоножки с декоративными розами, украшенными бриллиантами и жемчугом, оцениваются в 25 тысяч.
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