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В Туркменистане отменяют бесплатный газ, свет и воду для населения

В Туркменистане отменяют бесплатный газ, свет и воду для населения

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