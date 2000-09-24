Раздел: Мир
В Туркменистане отменяют бесплатный газ, свет и воду для населения
Услуги станут платными, впервые за 26 лет.
Правительство Туркмении с 1 января 2019 года прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль, сообщает туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на заседании Халк Маслахаты (Народный совет, высший правительственный орган страны) в Ашхабаде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится в соответствующем постановлении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Вместе с тем Народный совет постановил обеспечивать население с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, водой и солью на платной основе по льготным ценам.
В документе подчеркивается, что это решение принято "в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот".
Правительству Туркмении поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.
Читайте также: В Сети показали "врата ада" в Туркменистане. Видео
По информации туркменских СМИ, населению страны бесплатно предоставляются природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года. В 2003 году первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов продлил действие соответствующего постановления Народного совета до 2030 года, но теперь народные избранники проголосовали за отмену этого постановления.
Правительство Туркмении с 1 января 2019 года прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль, сообщает туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на заседании Халк Маслахаты (Народный совет, высший правительственный орган страны) в Ашхабаде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится в соответствующем постановлении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Вместе с тем Народный совет постановил обеспечивать население с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, водой и солью на платной основе по льготным ценам.
В документе подчеркивается, что это решение принято "в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот".
Правительству Туркмении поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.
Читайте также: В Сети показали "врата ада" в Туркменистане. Видео
По информации туркменских СМИ, населению страны бесплатно предоставляются природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года. В 2003 году первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов продлил действие соответствующего постановления Народного совета до 2030 года, но теперь народные избранники проголосовали за отмену этого постановления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
33
0
Также советуем посмотреть
- О дешевых кредитах замолвите слово
- Боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям
- Новый хит: соцсети обсуждают «кричащие» сосиски
- О продавцах «волшебных грез»
- По поводу «бизнеса» Президента
- Снайпер боевиков обстрелял автомобиль на Донбассе
- В Канаде грабитель сдался властям в надежде получить вознаграждение
- На кону – сотни миллионов долларов
- Сеть насмешил крымский «чиновник», которому отказали в визе
- На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
- Нефть экономике России не поможет
- Забавные люди, которым плевать на законы физики
- Эти комиксы развеселят почти всех родителей
- Уморительные фотки от людей, которым не повезло с соседями
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
- Одесса аплодировала убийце
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
Оставьте свой комментарий