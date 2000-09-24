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Раздел: Мир  
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В США умер актер из сериала "Сыны анархии"

В США умер актер из сериала "Сыны анархии"Мужчину нашли мертвым в своем доме.

Американский актер Пол Джон Васкес скончался на 49-м году жизни в США. Об этом сообщил TMZ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

По данным издания, актер умер в понедельник, 24 сентября. Васкеса в бессознательном состоянии обнаружил его отец в своем доме. Мужчина вызвал врачей, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть наступила внезапно от сердечного приступа.

Пол Джон Васкес снялся в более чем в 35 сериалах. Играл в основном роли второго плана или эпизодические.

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Зрители знали актера по таким сериалам, как "Сыны анархии", "Место преступления Нью-Йорк", "Скорая помощь", "Правосудие", "Как я встретил вашу маму" и "Полиция Нью-Йорка".
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 Теги: США, актер, сериалы, смерть, Пол Джонсон Васкес

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Сегодня, 14:15 » Автор: Алена Шимко
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