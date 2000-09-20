Раздел: Мир
Стивен Сигал хочет стать российским губернатором
Актеру приглянулся Приморский край РФ.
Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором”, - сказал Сигал на встрече со зрителями во Владивостоке в рамках кинофестиваля “Меридианы Тихого”, отвечая на вопрос, не хочет ли он возглавить Приморский край.
Согласно избирательному кодексу Приморского края и федеральным законом, губернатором не может стать гражданин РФ, “имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства”, пишет издание.
Сигал, кроме российского, имеет также гражданство США (по рождению) и Сербии (получено в январе 2016 года).
Отметим, в Приморском крае вопрос о том, кто будет следующим губернатором, стал актуальным после отмены итогов выборов губернатора, которые прошли в начале сентября.
Читайте также: Стивен Сигал ошарашил неожиданным заявлением
Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.
Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором”, - сказал Сигал на встрече со зрителями во Владивостоке в рамках кинофестиваля “Меридианы Тихого”, отвечая на вопрос, не хочет ли он возглавить Приморский край.
Согласно избирательному кодексу Приморского края и федеральным законом, губернатором не может стать гражданин РФ, “имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства”, пишет издание.
Сигал, кроме российского, имеет также гражданство США (по рождению) и Сербии (получено в январе 2016 года).
Отметим, в Приморском крае вопрос о том, кто будет следующим губернатором, стал актуальным после отмены итогов выборов губернатора, которые прошли в начале сентября.
Читайте также: Стивен Сигал ошарашил неожиданным заявлением
Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.
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