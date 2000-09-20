» » Евросоюз согласовал санкции из-за отравления Скрипалей
Раздел: Мир  
0

Евросоюз согласовал санкции из-за отравления Скрипалей

Евросоюз согласовал санкции из-за отравления СкрипалейЕС усилил санкции за использование химического оружия.

Совет Европейского Союза принял новый механизм наложения санкций за использование химического оружия. Санкции приняты из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Читайте также: Дело Скрипаля: в России отреагировали на новые санкции США

По его словам, 26 сентября послы Европейского Союза приняли новый режим санкций за применение химического оружия после химатаки в Солсбери на Скрипаля. Но они пока не опубликованы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евросоюз, Скрипали, санкции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:15 » Автор: Алена Шимко
     73
     0

Похожие новости по теме

В ЕС будет новый механизм введения санкций против РФ В ЕС будет новый механизм введения санкций против РФ

Новый механизм будет принят 26 сентября без дебатов.

В доме Скрипалей устраняют следы В доме Скрипалей устраняют следы "Новичка" - СМИ

Жители соседних домов получили от властей возможность переехать на время проведения работ, однако решили остаться.

Дело Скрипаля: Россия получила ответы от Британии Дело Скрипаля: Россия получила ответы от Британии

Сейчас специалисты изучают материалы.

Дело Скрипаля: Британия приняла важное решение по расследованию Дело Скрипаля: Британия приняла важное решение по расследованию

Британия не будет заниматься расследованием совместно с Россией.

Дело Скрипаля: США выступили с резким заявлением Дело Скрипаля: США выступили с резким заявлением

Представитель США выступил в ОБСЕ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх