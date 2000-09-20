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В Испании трехлетнего ребенка убило планшетом

В Испании трехлетнего ребенка убило планшетомПланшет убил девочку во время аварии.

Во время автомобильной аварии планшет привел к смерти трехлетней девочки в Испании. Это вызвало беспокойство - насколько безопасно использование таких устройств в движущихся транспортных средствах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВВС.

Трагедия произошла в понедельник, в Виланова-де-Ароуса - городке на северо-западе Испании.

Девочка погибла, когда автомобиль ее мамы врезался в школьный автобус.

Зато 26-летняя мать девочки и ученик из автобуса получили незначительные травмы.

Местные СМИ сообщают, что погибший ребенок был пристегнут к детскому креслу, закрепленному системой ISOFIX, но вред ребенку нанес планшет, он полетел ей в лицо.

Хотя причину смерти официально не подтвердили, полиция заявила, что именно планшет, судя по всему, вызвал серьезные травмы головы.

"Это трагическая авария, она вселяет ужас во всех родителей, которые позволяют своему ребенку использовать планшет или смартфон как игрушку во время автомобильных путешествий", - говорит Пит Уильямс, эксперт по безопасности дорожного движения компании RAC.

"Раньше мы не слышали ни о каких подобных инцидентах, но важно понимать, что на большой скорости в случае аварии любой твердый, незакрепленный предмет внутри автомобиля, может стать смертоносным оружием", - добавляет он.

Планшеты и другие электронные приборы родители обычно используют, чтобы занять своих детей во время путешествий на авто.

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"Есть оборудование, которое позволяет прикрепить такие устройства к спинкам передних сидений. Родители могут использовать его, чтобы снизить риски из-за незакрепленных объектов, - объясняет Эдмунд Кинг, президент Автомобильной ассоциации. - Хотя мы не уверены, что были другие подобные случаи, и похоже, что это случайный инцидент".
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 Теги: Испания, ДТП, ребенок, планшет, смерть

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Сегодня, 17:33 » Автор: Алена Шимко
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