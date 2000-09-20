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Раздел: Мир  
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Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборыТрамп не подкрепил свои заявления доказательствами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

"Китай пытается вмешаться в наши предстоящие выборы-2018, которые пройдут в ноябре. Против моей администрации", - заявил глава Белого дома на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

При этом Трамп не подкрепил свои заявления доказательствами. В связи с чем Китай назвал обвинения со стороны США "необоснованными".

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"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела любой страны. Мы отказываемся мириться с любыми необоснованными обвинениями в адрес Китая", - заявил высокопоставленный дипломат правительства Китая, государственный советник Ван Йи.
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 Теги: Трамп, Китай, вмешательство в выборы

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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