Раздел: Мир
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы
Трамп не подкрепил свои заявления доказательствами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.
"Китай пытается вмешаться в наши предстоящие выборы-2018, которые пройдут в ноябре. Против моей администрации", - заявил глава Белого дома на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом Трамп не подкрепил свои заявления доказательствами. В связи с чем Китай назвал обвинения со стороны США "необоснованными".
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"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела любой страны. Мы отказываемся мириться с любыми необоснованными обвинениями в адрес Китая", - заявил высокопоставленный дипломат правительства Китая, государственный советник Ван Йи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.
"Китай пытается вмешаться в наши предстоящие выборы-2018, которые пройдут в ноябре. Против моей администрации", - заявил глава Белого дома на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом Трамп не подкрепил свои заявления доказательствами. В связи с чем Китай назвал обвинения со стороны США "необоснованными".
Читайте также: Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы
"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела любой страны. Мы отказываемся мириться с любыми необоснованными обвинениями в адрес Китая", - заявил высокопоставленный дипломат правительства Китая, государственный советник Ван Йи.
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