Раздел: Мир
Россия помогает Асаду бомбить гражданских
Президент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор.
Правительственные войска Сирии возобновили бомбежку жителей в провинции Идлиб. Об этом сообщила правозащитная организация Amnesty International в Фейсбуке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Правительство Сирии при поддержке России активизировало незаконные обстрелы мирного населения провинции Идлиб с применением запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов и неуправляемых бочковых бомб.
В период с 7 по 10 сентября было зафиксировано не менее 13 ударов, от которых погибли 14 мирных граждан, еще 35 получили ранения. 10 сентября сирийские правительственные войска сбросили несколько бочковых бомб с вертолетов.
Бочковые бомбы неуправляемые, каждая из них содержит как минимум сто фунтов взрывчатки, ими практически невозможно поразить какую-то конкретную цель – это оружие, которое рассчитано на поражение по площади.
Читайте также: Россия отказалась продавать Асаду ракеты
Ранее американские СМИ сообщали, что президент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор с целью освобождения города Идлиб от повстанцев.
Правительственные войска Сирии возобновили бомбежку жителей в провинции Идлиб. Об этом сообщила правозащитная организация Amnesty International в Фейсбуке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Правительство Сирии при поддержке России активизировало незаконные обстрелы мирного населения провинции Идлиб с применением запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов и неуправляемых бочковых бомб.
В период с 7 по 10 сентября было зафиксировано не менее 13 ударов, от которых погибли 14 мирных граждан, еще 35 получили ранения. 10 сентября сирийские правительственные войска сбросили несколько бочковых бомб с вертолетов.
Бочковые бомбы неуправляемые, каждая из них содержит как минимум сто фунтов взрывчатки, ими практически невозможно поразить какую-то конкретную цель – это оружие, которое рассчитано на поражение по площади.
Читайте также: Россия отказалась продавать Асаду ракеты
Ранее американские СМИ сообщали, что президент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор с целью освобождения города Идлиб от повстанцев.
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