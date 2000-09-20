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Раздел: Мир  
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Россия помогает Асаду бомбить гражданских

Россия помогает Асаду бомбить гражданскихПрезидент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор.

Правительственные войска Сирии возобновили бомбежку жителей в провинции Идлиб. Об этом сообщила правозащитная организация Amnesty International в Фейсбуке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Правительство Сирии при поддержке России активизировало незаконные обстрелы мирного населения провинции Идлиб с применением запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов и неуправляемых бочковых бомб.

В период с 7 по 10 сентября было зафиксировано не менее 13 ударов, от которых погибли 14 мирных граждан, еще 35 получили ранения. 10 сентября сирийские правительственные войска сбросили несколько бочковых бомб с вертолетов.

Бочковые бомбы неуправляемые, каждая из них содержит как минимум сто фунтов взрывчатки, ими практически невозможно поразить какую-то конкретную цель – это оружие, которое рассчитано на поражение по площади.

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Ранее американские СМИ сообщали, что президент Сирии Башар Асад разрешил применять хлор с целью освобождения города Идлиб от повстанцев.
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 Теги: Россия, Асад, бомбардировка

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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