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Раздел: Мир  
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Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес РФ

Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес РФ Премьер-министр Великобритании сделала заявление с трибуны ООН.

Россия бесцеремонно нарушает международные нормы - захватывает территории и использует химическое оружие в других странах. Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Она обвинила Россию в "бесцеремонном" нарушении ряда международных норм - в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу".

Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.

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"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.
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 Теги: Тереза Мэй, Россия

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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