Раздел: Мир
В Британии расследуют отмывание денег семьей Путина
Лондон оказался тихой гаванью для тех, кому было нужно отмыть деньги.
Следы дела по отмыванию российских "грязных денег" через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Владимира Путина, отмечает издание.
Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".
Впрочем, резюмирует издание, пока что британские правоохранительные органы традиционно "спят на посту", как только речь заходит о проблеме отмывания денег, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.
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Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.
Следы дела по отмыванию российских "грязных денег" через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Владимира Путина, отмечает издание.
Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.
Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".
Впрочем, резюмирует издание, пока что британские правоохранительные органы традиционно "спят на посту", как только речь заходит о проблеме отмывания денег, а весь недавний шум вокруг этой проблемы, поднятый в стране, так и остается всего лишь шумом.
Читайте также: Тереза Мэй выступила с обвинениями в адрес РФ
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.
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