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Американским электростанциям грозит дефицит урана

Американским электростанциям грозит дефицит урана Новые пошлины могут нанести вред атомной энергетике.

Администрации крупнейших американских атомных электростанций предостерегли федеральное правительство от возможных ограничений в сфере импорта урана в США. По мнению американских атомных энергетиков, введение пошлин или квот приведет к повышению расценок для всей отрасли и потенциальному закрытию нескольких реакторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Министерство торговли США начало изучать ситуацию с импортом урана в июле этого года. Расследование открыли по просьбе двух американских производителей урана: компаний Ur-Energy и Energy Fuels. Добывающие компании утверждали в свой жалобе, что действия «субсидируемых иностранных конкурентов» вынудили их снизить объемы добычи урана и уволить рабочих.

В совместном заявлении президентов Ur-Energy и Energy Fuels говорится, что, если «американская урановая промышленность не выживет, мы передадим недружественным странам контроль над нашим ядерным сектором».

Решение этого конфликта - еще одна сложная задача для Дональда Трампа. Помогая местным производителям урана и ограничивая урановый импорт в США, Белый дом может подорвать все прежние усилия администрации по предоставлению льгот для американских АЭС: ведь ограничения импорта приведут к подорожанию сырья для производителей энергии.

«Введение новых ограничений для уже находящейся в непростой ситуации отрасли поставит под удар 100 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест», - говорится в заявлении Дэвида Тамаси, пресс-секретаря энергетической группы Ad Hoc Utilities Group (AHUG). Тамаси также пишет, что это «не соответствует направлениям политики, которые были провозглашены президентом Трампом и Министерством энергетики».

Атомные и угольные электростанции сейчас находятся в сложной ситуации из-за усилившейся конкуренции с альтернативными поставщиками энергии, включая газовые станции и энергетические установки по использованию возобновляемой энергии.

В США сейчас работают 98 коммерческих атомных реакторов, которые производят 20% всего электричества, потребляемого в стране. Все они зависят от поставок уранового сырья. Представители отрасли говорят, что для ее нормального функционирования необходима конкуренция между поставщиками урана.

В 2017 году около 58% всех поставок урана на американские АЭС осуществлялись производителями из США, Канады и Австралии. В структуре импорта урана в Соединенные Штаты также присутствуют Россия (16%), Казахстан (11%), Узбекистан (5%) и несколько африканских стран.

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Расследование в отношении уранового импорта - одно из нескольких расследований в рамках Секции 232 Закона о расширении торговли. Подобные расследования по поводу импорта стали и алюминия привели к введению импортных пошлин и квот на металлы, вызвав возмущение со стороны торговых партнеров США.
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 Теги: США, уран

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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