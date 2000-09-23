Раздел: Мир
Американец пожертвовал собой, став "спасательным жилетом" внука
Мужчина погиб в аварии, спасая внука.
Джип семьи сорвался со скалы. В итоге мужчина при падении обхватил внука, чтобы смягчить для него падение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Американском штате Нью-Мексико 63-летний мужчина пожертвовал жизнью, чтобы спасти своего внука-подростка. Инцидент произошел из-за того, что джип, где находились внук с дедом, сорвался со скалы. Об этом пишет ABC News.
По информации издания, семья путешествовала в горах, когда их джип застрял на скале. Мужчина попытался выехать из опасного места, однако каменистая почва ушла из-под колес и автомобиль начал падать. Мужчина, чтобы спасти своего внука, обхватил его и смягчил ему удар при падении собственным телом.
Поблизости находился отдыхающий парамедик, который попытался спасти мужчину. Однако это ему не удалось. Подросток же, несмотря на травмы печени, поджелудочной, а также повреждения позвоночника и ключиц, остался жив.
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В настоящее время мальчик уже поправился и даже был выписан из больницы.
Джип семьи сорвался со скалы. В итоге мужчина при падении обхватил внука, чтобы смягчить для него падение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Американском штате Нью-Мексико 63-летний мужчина пожертвовал жизнью, чтобы спасти своего внука-подростка. Инцидент произошел из-за того, что джип, где находились внук с дедом, сорвался со скалы. Об этом пишет ABC News.
По информации издания, семья путешествовала в горах, когда их джип застрял на скале. Мужчина попытался выехать из опасного места, однако каменистая почва ушла из-под колес и автомобиль начал падать. Мужчина, чтобы спасти своего внука, обхватил его и смягчил ему удар при падении собственным телом.
Поблизости находился отдыхающий парамедик, который попытался спасти мужчину. Однако это ему не удалось. Подросток же, несмотря на травмы печени, поджелудочной, а также повреждения позвоночника и ключиц, остался жив.
Читайте также: Loboda подчеркнула высокую грудь стильным жилетом
В настоящее время мальчик уже поправился и даже был выписан из больницы.
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