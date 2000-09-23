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В Британии королева определила наследника престола - СМИ

В Британии королева определила наследника престола - СМИКоролева провела тайное совещание.

Американские СМИ утверждают, что королева Великобритании Елизавета II окончательно определилась, кому передаст престол. После тайного совещания с несколькими лидерами стран Содружества Ее Величество, которой в ее 92 года все труднее выполнять королевские обязанности, пришла к решению отречься от трона. И назначить своим преемником не старшего сына Чарьза, который официально носит титул наследного принца, а своего внука - принца Уильяма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Новость стала ударом для Чарльза, который еще пять лет назад формально достиг пенсионного возраста и в ноябре отпразднует свое 70-летие. Принц - самый пожилой наследник престола в Европе, а также самый пожилой наследный принц за всю историю британской монархии.

Как пишет издание Star, Чарльз огорошен и чувствует себя преданным. «Он мечтал стать королем. Все, что он мог, это, всхлипывая, сказать: „Мама, что ты сделала!“ Но его долг - делать все для блага страны. На самом деле у него нет выбора», - сообщает инсайдер в Букингемском дворце. Рассчитывавшая стать королевой жена принца Камилла - просто в ярости. Она даже собирается в знак протеста уехать из страны и поселиться за океаном.

Решение далось королеве нелегко. «Это совершенно беспрецедентный шаг. Но, по мере того, как королева становится старше, она задается мыслью - как сохранить влияние королевской семьи… Уильям и герцогиня Кейт способны привнести столь необходимую новую жизнь в монархию. И если в процессе этого Чарльза придется отодвинуть - так тому и быть… Уильям и Кейт очень популярны в народе. И люди с удовольствием приняли бы их в качестве короля и королевы», - утверждает издание.

Проведенное в этом году исследование показало, что 83% населения Великобритании положительно относятся к Уильяму. 78% одобряют Кейт Миддлтон. При этом Чарльз сумел завоевать симпатии только 54% британцев. А его жена Камилла (которой многие до сих пор не простили страдания первой жены Чарльза принцессы Дианы) - всего лишь 31%.

В апреле этого года принц Уэльский Чарльз стал преемником королевы Елизаветы II в качестве главы Содружества наций. По традиции, Содружество наций возглавляет британский монарх. Однако этот пост не передается по наследству. Возможно королева решила подсластить этим Чарльзу пилюлю, разделив обязанности между сыном и внуком.

Чарльз официально возглавит Содружество лишь после смерти своей матери.

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Когда именно королева собирается уйти на покой, пока неизвестно. Ее 97-летний супруг принц Филипп уже официально «вышел на пенсию» в прошлом году и больше не принимает участие в официальных мероприятиях.
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 Теги: Британия, королева, наследник

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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