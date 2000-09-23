Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Австралийского госслужащего уволили за просмотр "клубнички" на работе

Австралийского госслужащего уволили за просмотр "клубнички" на работе

Похожие новости по теме

В Китае уволили чиновника за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом Китайский чиновник уволен за критический отзыв о покойном национальном лидере Мао Цзэдуне