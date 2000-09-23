Раздел: Мир
Австралийского госслужащего уволили за просмотр "клубнички" на работе
Мужчина не только смотрел, но и делал зарисовки.
Австралийский госслужащий был уволен за постоянный просмотр порнографических картинок на рабочем месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.facenews.ua.
Нарушителем стал сотрудник управления общественными службами Канберры. Его многочисленные проступки обнаружились в ходе специального расследования.
Следователи тщательно изучили историю браузеров чиновника и даже сделали несколько фотографий через офисное окно, на которых видны просматриваемые им на рабочем месте веб-страницы.
Чиновник не стал отрицать свою вину. По его словам, помимо сексуального удовлетворения, он использовал эти изображения для своего хобби - карандашных этюдов обнаженных девушек. В свою защиту бывший госслужащий утверждает, что смотрел только «легкое» порно.
Чиновник сказал, что он часто проводил «пару часов», просматривая фотографии или сериалы, когда ему было скучно во время или по окончании рабочего дня.
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Имя и должность мужчины не раскрываются. Однако предполагается, что он занимал достаточно высокий пост, - ранее он упомянул, что никто не мог заметить его действий.
Австралийский госслужащий был уволен за постоянный просмотр порнографических картинок на рабочем месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.facenews.ua.
Нарушителем стал сотрудник управления общественными службами Канберры. Его многочисленные проступки обнаружились в ходе специального расследования.
Следователи тщательно изучили историю браузеров чиновника и даже сделали несколько фотографий через офисное окно, на которых видны просматриваемые им на рабочем месте веб-страницы.
Чиновник не стал отрицать свою вину. По его словам, помимо сексуального удовлетворения, он использовал эти изображения для своего хобби - карандашных этюдов обнаженных девушек. В свою защиту бывший госслужащий утверждает, что смотрел только «легкое» порно.
Чиновник сказал, что он часто проводил «пару часов», просматривая фотографии или сериалы, когда ему было скучно во время или по окончании рабочего дня.
Читайте также: Смертельная индустрия: в США умерла очередная звезда клубнички
Имя и должность мужчины не раскрываются. Однако предполагается, что он занимал достаточно высокий пост, - ранее он упомянул, что никто не мог заметить его действий.
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