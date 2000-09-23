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Раздел: Мир  
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Польша сделала шаг к созданию базы войск США

Польша сделала шаг к созданию базы войск СШАРабочая группа создана в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагона.

Польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По его словам, рабочая группа создана в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагона, и первая встреча ее представителей произошла около двух недель назад.

"Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Мы открыты друг к другу. Дискуссия продолжается", - отметил министр.

Блащак говорит о наличии большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США. Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша имеет достаточно средств, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.

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28 сентября в Варшаве начнется трехдневное заседание Военного комитета НАТО. По словам Блащака, оно будет посвящено реализации положений июльского саммита Североатлантического альянса, а также анализу ситуации в Европе. Он также анонсировал свой следующий визит в США на рубеже октября-ноября.
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 Теги: Польша, США, военная база

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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