Раздел: Мир
Польша сделала шаг к созданию базы войск США
Рабочая группа создана в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагона.
Польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его словам, рабочая группа создана в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагона, и первая встреча ее представителей произошла около двух недель назад.
"Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Мы открыты друг к другу. Дискуссия продолжается", - отметил министр.
Блащак говорит о наличии большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США. Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша имеет достаточно средств, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.
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28 сентября в Варшаве начнется трехдневное заседание Военного комитета НАТО. По словам Блащака, оно будет посвящено реализации положений июльского саммита Североатлантического альянса, а также анализу ситуации в Европе. Он также анонсировал свой следующий визит в США на рубеже октября-ноября.
Польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его словам, рабочая группа создана в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагона, и первая встреча ее представителей произошла около двух недель назад.
"Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Мы открыты друг к другу. Дискуссия продолжается", - отметил министр.
Блащак говорит о наличии большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США. Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша имеет достаточно средств, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.
Читайте также: Польша превращается в передовой «бастион», - эксперт
28 сентября в Варшаве начнется трехдневное заседание Военного комитета НАТО. По словам Блащака, оно будет посвящено реализации положений июльского саммита Североатлантического альянса, а также анализу ситуации в Европе. Он также анонсировал свой следующий визит в США на рубеже октября-ноября.
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