В Великобритании заявили о "жестком" разговоре с Лавровым

В Британии пригрозили России изоляцией.



Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что провел "жесткий" разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала Sky News.



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По словам Ханта, он разговаривал с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, и во время диалога состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке.



"Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант.



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При этом он подчеркнул, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. В этом контексте британский министр заверил, что если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что провел "жесткий" разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала Sky News.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews По словам Ханта, он разговаривал с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, и во время диалога состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке."Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант.При этом он подчеркнул, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. В этом контексте британский министр заверил, что если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире".





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