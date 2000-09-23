Раздел: Мир
В Великобритании заявили о "жестком" разговоре с Лавровым
В Британии пригрозили России изоляцией.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что провел "жесткий" разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала Sky News.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
По словам Ханта, он разговаривал с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, и во время диалога состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке.
"Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант.
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При этом он подчеркнул, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. В этом контексте британский министр заверил, что если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире".
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что провел "жесткий" разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала Sky News.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
По словам Ханта, он разговаривал с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, и во время диалога состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке.
"Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант.
Читайте также: Стало известно о жестком разговоре Порошенко с Путиным в Берлине
При этом он подчеркнул, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. В этом контексте британский министр заверил, что если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире".
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