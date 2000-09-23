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Раздел: Мир  
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В Нидерландах предупредили масштабный теракт

В Нидерландах предупредили масштабный теракт Подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников.

Полиция Нидерландов арестовала 7 человек по подозрению в организации масштабного теракта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АР.

В прокуратуре рассказали, что полицейские арестовали мужчин в городах Арнем (примерно в 100 километрах к югу от Амстердама) и Верт (южной части Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии).

Разведка страны выяснила, что подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать в другом месте автомобиль.

Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения.

В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство".

Возраст других подозреваемых колеблется от 21 до 34 лет.

Отмечается, что задержанные пытались получить автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.

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В прокуратуре отметили, что в этом месяце они ускорили расследование из-за активизации подготовки самих подозреваемых.
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 Теги: теракт, Нидерланды

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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