Раздел: Мир
В Нидерландах предупредили масштабный теракт
Подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников.
Полиция Нидерландов арестовала 7 человек по подозрению в организации масштабного теракта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АР.
В прокуратуре рассказали, что полицейские арестовали мужчин в городах Арнем (примерно в 100 километрах к югу от Амстердама) и Верт (южной части Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии).
Разведка страны выяснила, что подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать в другом месте автомобиль.
Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения.
В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство".
Возраст других подозреваемых колеблется от 21 до 34 лет.
Отмечается, что задержанные пытались получить автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.
Читайте также: Полиция предотвратила масштабный теракт в Берлине
В прокуратуре отметили, что в этом месяце они ускорили расследование из-за активизации подготовки самих подозреваемых.
Полиция Нидерландов арестовала 7 человек по подозрению в организации масштабного теракта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АР.
В прокуратуре рассказали, что полицейские арестовали мужчин в городах Арнем (примерно в 100 километрах к югу от Амстердама) и Верт (южной части Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии).
Разведка страны выяснила, что подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать в другом месте автомобиль.
Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения.
В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство".
Возраст других подозреваемых колеблется от 21 до 34 лет.
Отмечается, что задержанные пытались получить автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.
Читайте также: Полиция предотвратила масштабный теракт в Берлине
В прокуратуре отметили, что в этом месяце они ускорили расследование из-за активизации подготовки самих подозреваемых.
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