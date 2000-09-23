В Беларуси пьяный парень бросился в мусоропровод и застрял

Парень бросился за ключами в канал мусоропровода с девятого этажа



Молодой человек застрял в мусоропроводе жилого дома в белорусском Минске, спасать его пришлось сотрудникам МЧС, пишет



Выяснилось, что 24-летний житель Минска пришел в гости к своему знакомому, пошел выбрасывать мусор и случайно уронил ключи от квартиры в мусоропровод.



Парень бросился за ключами в канал мусоропровода с девятого этажа, а догнать их ему удалось примерно на шестом. Немного позже он понял, что не сможет сам выбраться из него.



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В итоге сотрудники МЧС вытащили его с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам. Молодой человек получил травмы головы и тазовых костей. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Молодой человек застрял в мусоропроводе жилого дома в белорусском Минске, спасать его пришлось сотрудникам МЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE Выяснилось, что 24-летний житель Минска пришел в гости к своему знакомому, пошел выбрасывать мусор и случайно уронил ключи от квартиры в мусоропровод.Парень бросился за ключами в канал мусоропровода с девятого этажа, а догнать их ему удалось примерно на шестом. Немного позже он понял, что не сможет сам выбраться из него.В итоге сотрудники МЧС вытащили его с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам. Молодой человек получил травмы головы и тазовых костей. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.





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