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В Беларуси пьяный парень бросился в мусоропровод и застрял

В Беларуси пьяный парень бросился в мусоропровод и застрялПарень бросился за ключами в канал мусоропровода с девятого этажа

Молодой человек застрял в мусоропроводе жилого дома в белорусском Минске, спасать его пришлось сотрудникам МЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE

Выяснилось, что 24-летний житель Минска пришел в гости к своему знакомому, пошел выбрасывать мусор и случайно уронил ключи от квартиры в мусоропровод.

Парень бросился за ключами в канал мусоропровода с девятого этажа, а догнать их ему удалось примерно на шестом. Немного позже он понял, что не сможет сам выбраться из него.

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В итоге сотрудники МЧС вытащили его с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам. Молодой человек получил травмы головы и тазовых костей. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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 Теги: Беларусь, мусоропровод

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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