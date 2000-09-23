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Раздел: Мир  
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США впервые применили новейшие истребители в Афганистане

США впервые применили новейшие истребители в АфганистанеАмериканские истребители F-35 совершили первую боевую миссию в Афганистане

Военно-воздушные силы США впервые применили новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в боевых условиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает AFP, американские истребители F-35 в четверг, 27 сентября, поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.

"Во время миссии F-35B провел воздушный удар в поддержку наземной операции по зачистке. Удар считается успешным", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.

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Представитель ВМС не уточнил, сколько самолетов принимало участие в операции, но обычно F-35 летают парами или в составе больших групп.
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 Теги: США, истребители

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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