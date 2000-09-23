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Раздел: Мир  
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Американский самолет при посадке развалился пополам

Американский самолет при посадке развалился пополамВ аварии погибли два пилота.

В аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина при заходе на посадку пассажирский самолет развалился на части. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает Fox Carolina, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что во время посадки Dassault Falcon 50 выехал за пределы полосы и практически развалился пополам.

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В аварии погибли два пилота. Два пассажира самолета находятся в больнице в критическом состоянии.
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 Теги: США, самолет, развалился, посадка

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Сегодня, 09:04 » Автор: Алена Шимко
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