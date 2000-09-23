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Раздел: Мир  
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Израиль нелегально разрабатывает ядерное оружие - МИД Ирана

Израиль нелегально разрабатывает ядерное оружие - МИД ИранаИзраиль призвали сознаться.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.

Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад в Тегеране.

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Ранее израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
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 Теги: Израиль, ядерное оружие, МИД Ирана

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Сегодня, 10:25 » Автор: Алена Шимко
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