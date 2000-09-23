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Израиль нелегально разрабатывает ядерное оружие - МИД Ирана
Израиль призвали сознаться.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.
Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад в Тегеране.
Читайте также: Северная Корея тайно разрабатывает ядерное оружие - СМИ
Ранее израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", - написал Зариф в Twitter.
Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад в Тегеране.
Читайте также: Северная Корея тайно разрабатывает ядерное оружие - СМИ
Ранее израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
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