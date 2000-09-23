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Раздел: Мир  
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Мощный тайфун в Японии: отменены почти 200 рейсов

Мощный тайфун в Японии: отменены почти 200 рейсовСкорость ветра достигает 45 м/с.

В Японии из-за приближения тайфуна Трами отменены 198 авиационных рейсов. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает NHK, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что японские метеорологи называют тайфун очень сильным и в настоящее время он приближается к японскому острову Окинава.

Ожидается, что бедствие обрушится на запад Японии, в частности на город Амами в префектуре Кагосима. Прогнозируют сильные дожди и шторм, осадки 80 мм.

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По данным метеорологов, сейчас скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 м/с.
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 Теги: Япония, тайфун, рейсы, отмена

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Сегодня, 12:04 » Автор: Алена Шимко
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