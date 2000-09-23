Раздел: Мир
Google раскрыла расположение военных баз Бельгии
Также на картах видно атомные электростанции и нефтяные объекты.
Министерство обороны Бельгии подает в суд на Google за отказ "размыть" важные объекты инфраструктуры бельгийской армии на картах в сервисе Google Maps. Об этом сообщает De Standaard, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
На картах Google четко отражены базы ВВС Бельгии Кляйн-Брогель и штаб НАТО в Эвери.
Кроме того, с помощью сервиса можно увидеть атомные электростанции и нефтяные объекты.
Читайте также: В Google заметили пропавший Боинг MH370. Видео
По этой причине Минобороны потребовало от Google снизить четкость изображения на картах, однако этого не было сделано.
Министерство обороны Бельгии подает в суд на Google за отказ "размыть" важные объекты инфраструктуры бельгийской армии на картах в сервисе Google Maps. Об этом сообщает De Standaard, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
На картах Google четко отражены базы ВВС Бельгии Кляйн-Брогель и штаб НАТО в Эвери.
Кроме того, с помощью сервиса можно увидеть атомные электростанции и нефтяные объекты.
Читайте также: В Google заметили пропавший Боинг MH370. Видео
По этой причине Минобороны потребовало от Google снизить четкость изображения на картах, однако этого не было сделано.
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