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Раздел: Мир  
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Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами

Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунамиМагнитуда самого мощного подземного толчка достигла 7,5.

Мощное землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси вызвало цунами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Магнитуда самого мощного подземного толчка на индонезийском острове Сулавеси достигла 7,5. Об этом сообщает The Associated Press в пятницу, 28 сентября со ссылкой на местное агентство по метеорологии, климатологии и геофизике.

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Подчеркивается, что телевидение демонстрирует кадры, на которых волны идут на населенные пункты. О количестве жертва пока не сообщалось.
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 Теги: Индонезия, землетрясение, цунами

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Сегодня, 18:05 » Автор: Алена Шимко
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