Раздел: Мир
Во Франции продавцы мяса обратились за помощью к Макрону
Во Франции в последние месяцы увеличилось нападений на магазины мясников.
Французские мясники призвали президента Эммануэля Макрона немедленно остановить "сектантское насилие" против них. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Господин президент, мы рассчитываем на вас и ваше правительство для того чтобы немедленно остановить сектантские нападения, которые способны лишь привести к гражданской войне", - говорится в письме глав ассоциаций представителей мясоперерабатывающей отрасли в адрес Макрона.
Письму предшествовал очередной инцидент, направленный против мясников. В ночь на пятницу, 28 сентября, был совершен поджог скотобойни в департаменте Эн. Перед этим представители организаций по защите животных призвали к акциям против этой скотобойни.
В целом во Франции в последние месяцы увеличилось нападений на магазины мясников.
Читайте также: Президенту Франции доставили письмо Сущенко
Ранее городской совет французского Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября. По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции.
Французские мясники призвали президента Эммануэля Макрона немедленно остановить "сектантское насилие" против них. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Господин президент, мы рассчитываем на вас и ваше правительство для того чтобы немедленно остановить сектантские нападения, которые способны лишь привести к гражданской войне", - говорится в письме глав ассоциаций представителей мясоперерабатывающей отрасли в адрес Макрона.
Письму предшествовал очередной инцидент, направленный против мясников. В ночь на пятницу, 28 сентября, был совершен поджог скотобойни в департаменте Эн. Перед этим представители организаций по защите животных призвали к акциям против этой скотобойни.
В целом во Франции в последние месяцы увеличилось нападений на магазины мясников.
Читайте также: Президенту Франции доставили письмо Сущенко
Ранее городской совет французского Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на 8 сентября. По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции.
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