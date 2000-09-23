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Раздел: Мир  
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В Сальвадоре обнаружили судно с сотнями килограммов кокаина

В Сальвадоре обнаружили судно с сотнями килограммов кокаина Экипаж исчез в неизвестном направлении.

Военно-морские силы Сальвадора обнаружили на судне 552 кг кокаина, стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 13,8 миллионов долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Об этом заявил генеральный прокурор страны Дуглас Мелендес, указано в Twitter прокуратуры.

Подозрительное судно было замечено в заливе Фонсека, после чего его преследовали более пяти часов до пляжа в департаменте Ла-Пас.

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Сообщается, что экипаж покинул судно и исчез в неизвестном направлении. На нем нашли 12 пакетов с кокаином.
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 Теги: Сальвадор, кокаин

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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