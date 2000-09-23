Раздел: Мир
Эксперты назвали популярнейшие туристические города
Самым популярным городом стал Бангкок.
Ежегодный отчет Mastercard Global Destinations Cities Index назвал Бангкок лидером по популярности среди туристических поездок. За год город посетили 21,4 миллиона людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Следом за столицей Таиланда расположился Лондон, с общим количеством туристов в 19,8 миллиона человек. В пятёрку лидеров также вошли Париж, Дубай и Нью-Йорк.
Помимо количества приезжающих туристов, Mastarcard рассказала о средних затратах гостя в день. Самым затратным оказался Дубай, где ежедневные расходы составляют около 31 доллара США. А вот наименее затратным из пятёрки лидеров оказался Париж.
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В среднем, гости столицы Франции тратят около 19 долларов. Также Париж оказался самым предпочтительным для бизнесменов. Около 30% всех приезжих назвали причиной встречи деловые переговоры.
Ежегодный отчет Mastercard Global Destinations Cities Index назвал Бангкок лидером по популярности среди туристических поездок. За год город посетили 21,4 миллиона людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Следом за столицей Таиланда расположился Лондон, с общим количеством туристов в 19,8 миллиона человек. В пятёрку лидеров также вошли Париж, Дубай и Нью-Йорк.
Помимо количества приезжающих туристов, Mastarcard рассказала о средних затратах гостя в день. Самым затратным оказался Дубай, где ежедневные расходы составляют около 31 доллара США. А вот наименее затратным из пятёрки лидеров оказался Париж.
Читайте также: В Сальвадоре обнаружили судно с сотнями килограммов кокаина
В среднем, гости столицы Франции тратят около 19 долларов. Также Париж оказался самым предпочтительным для бизнесменов. Около 30% всех приезжих назвали причиной встречи деловые переговоры.
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