Раздел: Мир
В США впервые разбился истребитель нового поколения.
Убытки превысили два миллиона долларов.
Суперсовременный американский истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу неподалеку военной базы Бофорт, штат Южная Каролина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
Это первая авария истребителей этого поколения, "Военный самолет, известный как самое дорогое американское оружие, упал в 5 милях (8 км – ред.) от аэродрома около полудня", - говорится в сообщении.
В Корпусе морской пехоты США классифицировали аварию как серьезный инцидент "класса А, который потянул за собой убытки свыше $2 млн за потерю самолета.
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На военной базе Бофорт дислоцируются пять эскадрилий F/A-18 и одна эскадрилья F-35B, уточняется в сообщении.
Суперсовременный американский истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу неподалеку военной базы Бофорт, штат Южная Каролина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
Это первая авария истребителей этого поколения, "Военный самолет, известный как самое дорогое американское оружие, упал в 5 милях (8 км – ред.) от аэродрома около полудня", - говорится в сообщении.
В Корпусе морской пехоты США классифицировали аварию как серьезный инцидент "класса А, который потянул за собой убытки свыше $2 млн за потерю самолета.
Читайте также: Эксперты назвали популярнейшие туристические города
Читайте также: Комитет Сената США поддержал судью Кавано, несмотря на обвинения в домогательствах
На военной базе Бофорт дислоцируются пять эскадрилий F/A-18 и одна эскадрилья F-35B, уточняется в сообщении.
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