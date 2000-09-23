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Раздел: Мир  
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В США впервые разбился истребитель нового поколения.

В США впервые разбился истребитель нового поколения. Убытки превысили два миллиона долларов.

Суперсовременный американский истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в пятницу неподалеку военной базы Бофорт, штат Южная Каролина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

Это первая авария истребителей этого поколения, "Военный самолет, известный как самое дорогое американское оружие, упал в 5 милях (8 км – ред.) от аэродрома около полудня", - говорится в сообщении.

В Корпусе морской пехоты США классифицировали аварию как серьезный инцидент "класса А, который потянул за собой убытки свыше $2 млн за потерю самолета.

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На военной базе Бофорт дислоцируются пять эскадрилий F/A-18 и одна эскадрилья F-35B, уточняется в сообщении.
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 Теги: США

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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