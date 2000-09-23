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Раздел: Мир  
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Цунами в Индонезии: погибли 30 человек

Цунами в Индонезии: погибли 30 человек Высокие волны сопровождались подземными толчками.

В городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии в результате землетрясения и последующего цунами погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

По меньшей мере 12 человек пострадали.

Толчки продолжились утром в субботу после того, как поднялись двухметровые волны, вызванные мощным землетрясением магнитудой 7,5.

Вода достигла домов на прибрежной линии.

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"Тела жертв были найдены в нескольких местах, потому что их завалили рушащиеся здания или их смыло волной цунами, но мы все еще обрабатываем информацию", - пояснили в национальной службе чрезвычайных ситуаций.
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 Теги: Индонезия, Цунами, Землетрясение

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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