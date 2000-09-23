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Раздел: Мир  
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Японцы не будут переходить на зимнее время: названа причина

Японцы не будут переходить на зимнее время: названа причинаОтказ имеет временный характер и связан с Олимпийскими играми 2020 года, которые пройдут в стране.

Власти Японии отказались от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан. Они заявляли, что смена времени может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым затратам.

В свою очередь, председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Эсиро Море и генеральный секретарь Тосиро Муто.

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Ранее стало известно, когда ЕС отменит переход на сезонное время. Напомним, более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время.
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 Теги: Япония, зимнее время

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Сегодня, 10:16 » Автор: Татьяна Ларина
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