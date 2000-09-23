Раздел: Мир
Японцы не будут переходить на зимнее время: названа причина
Отказ имеет временный характер и связан с Олимпийскими играми 2020 года, которые пройдут в стране.
Власти Японии отказались от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан. Они заявляли, что смена времени может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым затратам.
В свою очередь, председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.
Глава правительства Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Эсиро Море и генеральный секретарь Тосиро Муто.
Читайте также: Крым тоже перейдет на зимнее время
Ранее стало известно, когда ЕС отменит переход на сезонное время. Напомним, более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время.
Власти Японии отказались от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан. Они заявляли, что смена времени может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым затратам.
В свою очередь, председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.
Глава правительства Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Эсиро Море и генеральный секретарь Тосиро Муто.
Читайте также: Крым тоже перейдет на зимнее время
Ранее стало известно, когда ЕС отменит переход на сезонное время. Напомним, более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время.
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