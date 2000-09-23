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Умер вокалист и основатель легендарной рок-группы
Фронтмен и основатель американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни.
Основатель и бывший вокалист американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что музыкант ушел из жизни в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.
Балин основал группу вместе с гитаристом Полом Кантнером в 1965 году. Jefferson Airplane стала одной из самых успешных групп эпохи хиппи.
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На счету группы восемь студийных альбомов. Композиции Somebody to Love и White Rabbit включены в список 500 величайших песен всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stonе.
Основатель и бывший вокалист американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что музыкант ушел из жизни в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.
Балин основал группу вместе с гитаристом Полом Кантнером в 1965 году. Jefferson Airplane стала одной из самых успешных групп эпохи хиппи.
Читайте также: Основатель легендарной группы презентует в Украине новый альбом
На счету группы восемь студийных альбомов. Композиции Somebody to Love и White Rabbit включены в список 500 величайших песен всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stonе.
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