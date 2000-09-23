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Умер вокалист и основатель легендарной рок-группы

Умер вокалист и основатель легендарной рок-группыФронтмен и основатель американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни.

Основатель и бывший вокалист американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

Балин основал группу вместе с гитаристом Полом Кантнером в 1965 году. Jefferson Airplane стала одной из самых успешных групп эпохи хиппи.

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На счету группы восемь студийных альбомов. Композиции Somebody to Love и White Rabbit включены в список 500 величайших песен всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stonе.
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 Теги: рок-группа, Вокалист

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Сегодня, 11:44 » Автор: Татьяна Ларина
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