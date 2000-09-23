Раздел: Мир
В Киргизии полицейских наказали из-за казуса с женой Эрдогана
В кыргызстанском ущелье Кырчын образовался затор, в котором первая леди Турции Эмине Эрдоган потеряла много времении.
Супруги Эрдоган прибыли на Всемирные игры кочевников. При этом возникшая пробка повлияла на график пребывания официальной делегации - в конечном итоге, пришлось задержать её вылет из страны. По этому факту МВД Кыргызстана провело служебное расследование, и троих высокопоставленных полицейских чиновников уволили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Как сообщает пресс-служба МВД страны, отдельные сотрудники и руководители милицейских подразделений получили дисциплинарные взыскания: «В ходе служебной проверки установлено, что отдельные руководители ГУОБДД и УВД Иссык-Кульской области ненадлежаще исполнили служебные обязанности».
От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника Управления ДПС и АП ГУОБДД МВД КР, заместитель начальника ООБДД по УВД Иссык-Кульской области ГУОБДД МВД КР, а также начальник ДПС АП по УВД Иссык-Кульской области.
Читайте также: Трех полицейских наказали после пьяной вечеринки
Ещё несколько полицейских получили выговоры и предупреждения
Супруги Эрдоган прибыли на Всемирные игры кочевников. При этом возникшая пробка повлияла на график пребывания официальной делегации - в конечном итоге, пришлось задержать её вылет из страны. По этому факту МВД Кыргызстана провело служебное расследование, и троих высокопоставленных полицейских чиновников уволили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Как сообщает пресс-служба МВД страны, отдельные сотрудники и руководители милицейских подразделений получили дисциплинарные взыскания: «В ходе служебной проверки установлено, что отдельные руководители ГУОБДД и УВД Иссык-Кульской области ненадлежаще исполнили служебные обязанности».
От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника Управления ДПС и АП ГУОБДД МВД КР, заместитель начальника ООБДД по УВД Иссык-Кульской области ГУОБДД МВД КР, а также начальник ДПС АП по УВД Иссык-Кульской области.
Читайте также: Трех полицейских наказали после пьяной вечеринки
Ещё несколько полицейских получили выговоры и предупреждения
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