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Раздел: Мир  
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Цунами в Индонезии: число жертв превысило 380 человек

Цунами в Индонезии: число жертв превысило 380 человекПосле цунами вдоль берега было обнаружено множество тел погибших.

По меньшей мере 384 человека погибли в Индонезии В результате мощного землетрясения и цунами. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Много тел было обнаружено вдоль береговой линии из-за цунами", - говорится в сообщении.

Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями страны сообщил, что количество жертв может возрасти. Число пострадавших он не уточнил.

Стихия разрушила тысячи домов в Индонезии. В большинстве городов отключено электричество и разрушены мосты.

Накануне у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный - магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Ранее сообщалось о 30 жертвах стихийных бедствий в Индонезии.

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Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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 Теги: Индонезия, цунами

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Сегодня, 14:48 » Автор: Татьяна Ларина
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