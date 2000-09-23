Раздел: Мир
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 380 человек
После цунами вдоль берега было обнаружено множество тел погибших.
По меньшей мере 384 человека погибли в Индонезии В результате мощного землетрясения и цунами. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Много тел было обнаружено вдоль береговой линии из-за цунами", - говорится в сообщении.
Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями страны сообщил, что количество жертв может возрасти. Число пострадавших он не уточнил.
Стихия разрушила тысячи домов в Индонезии. В большинстве городов отключено электричество и разрушены мосты.
Накануне у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный - магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Ранее сообщалось о 30 жертвах стихийных бедствий в Индонезии.
Читайте также: Число жертв землетрясения в Мексике превысило 50 человек
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
По меньшей мере 384 человека погибли в Индонезии В результате мощного землетрясения и цунами. Об этом в субботу, 29 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Много тел было обнаружено вдоль береговой линии из-за цунами", - говорится в сообщении.
Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями страны сообщил, что количество жертв может возрасти. Число пострадавших он не уточнил.
Стихия разрушила тысячи домов в Индонезии. В большинстве городов отключено электричество и разрушены мосты.
Накануне у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный - магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Ранее сообщалось о 30 жертвах стихийных бедствий в Индонезии.
Читайте также: Число жертв землетрясения в Мексике превысило 50 человек
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
Оставьте свой комментарий