Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

США объявили об эвакуации консульства в Ираке

США объявили об эвакуации консульства в Ираке

Похожие новости по теме

Европа заблокировала санкции США против Ирана В заявлении говорится, что ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории, чтобы защитить европейские компании.

Иран пригрозил остановить экспорт нефти - СМИ Меры будут приняты в ответ на угрозы США ввести новые санкции против страны в течение 3-6 месяцев.