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Раздел: Мир  
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США объявили об эвакуации консульства в Ираке

США объявили об эвакуации консульства в ИракеПо словам госсекретаря США, консульство в Басре и посольство в Багдаде "являются мишенями периодических обстрелов"

Государственный департамент США объявил об эвакуации американского консульства из иракского города Басра. Как пишет Deutsche Welle, причиной такого решения названы атаки со стороны проиранских группировок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

По словам госсекретаря США Майка Помпео, консульство и посольство Штатов в Багдаде являются мишенями "периодических обстрелов с закрытых огневых позиций".

Он подчеркнул, что Вашингтон будет считать Иран "ответственным за любой ущерб, нанесенный американцам или дипучреждениям США в Ираке или где-то еще иранскими силами или связанными с ними группировками", а также предупредил о "быстром и адекватном ответе".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливает санкции против Ирана. Санкции будут возобновлять постепенно, и этот процесс займет от трех до шести месяцев.

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Позднее стало известно, что США ввели дополнительные санкции против Ирана, а также пригрозили ввести их в отношении европейских компаний, которые ведут с ним дела.
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 Теги: США, консульство

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Сегодня, 16:40 » Автор: Татьяна Ларина
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