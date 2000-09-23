Раздел: Мир
Солсбери прибегнет к ребрендингу
Консультанты попытаются изменить восприятие города.
В британском городе Солсбери, который приобрел известность после отравления Юлии и Сергея Скрипалей, поток туристов снизился на 14%. В связи с этим власти наняли команду консультантов для ребрендинга города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный ребрендинг", - сообщила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Чорч.
Консультанты попытаются изменить восприятие города в глазах потенциальных туристов. В городе также надеются, что традиционные рождественские ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие и вернет туристов. Также заработают ресторан Zizzi и паб Mill, которые также фигурировали в деле отравления Скрипалей.
Читайте также: Принц Чарльз поедет в Солсбери, где были отравлены Скрипали
Напомним, контртеррористическое подразделение британской полиции заявило об установлении личности еще одного, уже третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ ГШ МО РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. 5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" семьи Скрипалей.
В британском городе Солсбери, который приобрел известность после отравления Юлии и Сергея Скрипалей, поток туристов снизился на 14%. В связи с этим власти наняли команду консультантов для ребрендинга города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный ребрендинг", - сообщила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Чорч.
Консультанты попытаются изменить восприятие города в глазах потенциальных туристов. В городе также надеются, что традиционные рождественские ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие и вернет туристов. Также заработают ресторан Zizzi и паб Mill, которые также фигурировали в деле отравления Скрипалей.
Читайте также: Принц Чарльз поедет в Солсбери, где были отравлены Скрипали
Напомним, контртеррористическое подразделение британской полиции заявило об установлении личности еще одного, уже третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ ГШ МО РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. 5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" семьи Скрипалей.
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