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Раздел: Мир  
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Солсбери прибегнет к ребрендингу

Солсбери прибегнет к ребрендингуКонсультанты попытаются изменить восприятие города.

В британском городе Солсбери, который приобрел известность после отравления Юлии и Сергея Скрипалей, поток туристов снизился на 14%. В связи с этим власти наняли команду консультантов для ребрендинга города.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный ребрендинг", - сообщила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Чорч.

Консультанты попытаются изменить восприятие города в глазах потенциальных туристов. В городе также надеются, что традиционные рождественские ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие и вернет туристов. Также заработают ресторан Zizzi и паб Mill, которые также фигурировали в деле отравления Скрипалей.

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Напомним, контртеррористическое подразделение британской полиции заявило об установлении личности еще одного, уже третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ ГШ МО РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. 5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" семьи Скрипалей.
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 Теги: Солсбери, ребрендинг

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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