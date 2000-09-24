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Раздел: Мир  
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Бразильский школьник отомстил одноклассникам, открыв стрельбу

Бразильский школьник отомстил одноклассникам, открыв стрельбу Были ранены два человека.

В штате Парана на юге Бразилии, 15-летний ученик средней школы открыл стрельбу по одноклассникам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.

В результате стрельбы два человека получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии. Подростка, который затеял стрельбу, задержали.

На допросе школьник рассказал, что принес оружие в школу, чтобы отомстить одноклассникам за насмешки.

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Сейчас продолжается следствие. Допрашивают родителей юного стрелка.
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 Теги: Бразилия, стрельба

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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