Раздел: Мир
В Монголии появится собственная криптовалюта
Новая валюта будет предназначена для инвесторов.
По имеющейся информации, оператор мобильной связи Mobicom получил разрешение от центробанка страны на выпуск собственной криптовалюты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bitfin.info.
Эксперты считает, что это первый шаг к цифровому обществу, и не за горами выпуск суверенной национальной криптовалюты Монголии. И что, примечательно, недавно был дан старт цифровой валюте Candy от дочерней компании Mobicom – Mobifinance.
На неё компания торжественно получила лицензию в здании Банка Монголии. Целевой аудиторией новой криптовалюты являются инвесторы. Представители компании уже прокомментировали данное событие, сообщив, что это действительно важный шаг к цифровому обществу.
Когда наступит эпоха цифровых денег, нужда в фиате, по их мнению, просто-напросто, отпадёт. Токен Candy уже пошёл в оборот и его можно использовать для оплаты телеком-услуг. Мы лишь можем отметить факт, что руководство Монголии прощупывает почву. Разрешив предпринимателям страны выпустить цифровую валюту, они хотят посмотреть насколько удачным станет её запуск.
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Посмотреть на спрос и на востребованность криптовалюты в рамках государства. Если опыт окажется положительным, то стоит ожидать, что Банк Монголии начнёт разработку собственного токена, который станет цифровой альтернативой национальной валюте. И тогда действительно начнётся новый этап цифровизации общества.
По имеющейся информации, оператор мобильной связи Mobicom получил разрешение от центробанка страны на выпуск собственной криптовалюты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bitfin.info.
Эксперты считает, что это первый шаг к цифровому обществу, и не за горами выпуск суверенной национальной криптовалюты Монголии. И что, примечательно, недавно был дан старт цифровой валюте Candy от дочерней компании Mobicom – Mobifinance.
На неё компания торжественно получила лицензию в здании Банка Монголии. Целевой аудиторией новой криптовалюты являются инвесторы. Представители компании уже прокомментировали данное событие, сообщив, что это действительно важный шаг к цифровому обществу.
Когда наступит эпоха цифровых денег, нужда в фиате, по их мнению, просто-напросто, отпадёт. Токен Candy уже пошёл в оборот и его можно использовать для оплаты телеком-услуг. Мы лишь можем отметить факт, что руководство Монголии прощупывает почву. Разрешив предпринимателям страны выпустить цифровую валюту, они хотят посмотреть насколько удачным станет её запуск.
Читайте также: Эксперты назвали популярнейшие туристические города
Посмотреть на спрос и на востребованность криптовалюты в рамках государства. Если опыт окажется положительным, то стоит ожидать, что Банк Монголии начнёт разработку собственного токена, который станет цифровой альтернативой национальной валюте. И тогда действительно начнётся новый этап цифровизации общества.
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