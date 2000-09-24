Вопрос переименования одной из стран вынесут на референдум

Македония может получить новое название.



В воскресенье, 30 сентября, жители Македонии проголосуют на референдуме о переименовании страны, что позволит стране в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО, сообщает



Как сообщается, на всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"



Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.



Как отмечает агентство, чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования намерены бойкотировать голосования. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия Объединенная Македония.



Отметим, что референдум будет носить консультативный характер и не иметь обязательной юридической силы. В случае успешного его проведения, чтобы внести изменения в конституцию страны, парламент должен будет провести голосование по данному вопросу. Итоговое решение должно быть одобрено большинством в две трети голосов.



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В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 30 сентября, жители Македонии проголосуют на референдуме о переименовании страны, что позволит стране в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Как сообщается, на всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.Как отмечает агентство, чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования намерены бойкотировать голосования. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия Объединенная Македония.Отметим, что референдум будет носить консультативный характер и не иметь обязательной юридической силы. В случае успешного его проведения, чтобы внести изменения в конституцию страны, парламент должен будет провести голосование по данному вопросу. Итоговое решение должно быть одобрено большинством в две трети голосов.В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.





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