Раздел: Мир
Правительство Молдовы может отказаться от должности президента
Текущего президента временно отстранили от должности.
В Молдове могут рассмотреть возможность перехода к парламентской форме правления и упразднению должности президента, заявил председатель парламента страны Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдовы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Возможно, следующий парламент проголосует за дальнейшее ограничение функций президента. Возможно, стоит провести конституционную реформу по окончательному переходу к парламентской форме правления», - сказал Канду в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент: «Если парламент и правительство могут справляться без президента, и я не говорю отдельно об Игоре Додоне, если у нас парламентская республика, и если президент не понимает, что он должен соблюдать равновесие между институтами власти, то у меня вопрос: зачем тратить деньги на администрацию президента?»
Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые Додон может не одобрить.
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Напомним, Конституционный суд Молдовы в понедельник временно приостановил полномочия президента Игоря Додона из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности главы государства документы о назначении подписал Канду.
В Молдове могут рассмотреть возможность перехода к парламентской форме правления и упразднению должности президента, заявил председатель парламента страны Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдовы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Возможно, следующий парламент проголосует за дальнейшее ограничение функций президента. Возможно, стоит провести конституционную реформу по окончательному переходу к парламентской форме правления», - сказал Канду в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент: «Если парламент и правительство могут справляться без президента, и я не говорю отдельно об Игоре Додоне, если у нас парламентская республика, и если президент не понимает, что он должен соблюдать равновесие между институтами власти, то у меня вопрос: зачем тратить деньги на администрацию президента?»
Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые Додон может не одобрить.
Читайте также: В Монголии появится собственная криптовалюта
Напомним, Конституционный суд Молдовы в понедельник временно приостановил полномочия президента Игоря Додона из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности главы государства документы о назначении подписал Канду.
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