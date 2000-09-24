» » Правительство Молдовы может отказаться от должности президента
Раздел: Мир  
0

Правительство Молдовы может отказаться от должности президента

Правительство Молдовы может отказаться от должности президента Текущего президента временно отстранили от должности.

В Молдове могут рассмотреть возможность перехода к парламентской форме правления и упразднению должности президента, заявил председатель парламента страны Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдовы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Возможно, следующий парламент проголосует за дальнейшее ограничение функций президента. Возможно, стоит провести конституционную реформу по окончательному переходу к парламентской форме правления», - сказал Канду в эфире телеканала Moldova 1.

По его словам, роль первой скрипки в стране играет премьер, а не президент: «Если парламент и правительство могут справляться без президента, и я не говорю отдельно об Игоре Додоне, если у нас парламентская республика, и если президент не понимает, что он должен соблюдать равновесие между институтами власти, то у меня вопрос: зачем тратить деньги на администрацию президента?»

Спикер отметил, что ситуация с временным отстранением президента может снова повториться, потому что на рассмотрении парламента находятся законопроекты, которые Додон может не одобрить.

Читайте также: В Монголии появится собственная криптовалюта

Напомним, Конституционный суд Молдовы в понедельник временно приостановил полномочия президента Игоря Додона из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности главы государства документы о назначении подписал Канду.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Молдова, президент

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     252
     0

Похожие новости по теме

Президента Молдовы временно отстранили от власти Президента Молдовы временно отстранили от власти

Конституционный суд (КС) согласился с ходатайством группы депутатов парламента Молдовы, поданным 28 декабря 2017 года, относительно временного отстранения президента страны Игоря Додона.

Конституционный суд Молдовы принял решение по поводу президента Додона Конституционный суд Молдовы принял решение по поводу президента Додона

Суд временно приостановил полномочия президента.

Президнт Молдовы требует распустить парламент Президнт Молдовы требует распустить парламент

Молдове необходимо перейти к президентской форме правления, считает президент государства Игорь Додон.

Депутаты парламента Молдовы инициируют импичмент Додону Депутаты парламента Молдовы инициируют импичмент Додону

Додон продолжает продвигать в Молдове интересы России.

В Молдове началась процедура импичмента Додона В Молдове началась процедура импичмента Додона

Для рассмотрения законопроекта об импичменте на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101-го

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх