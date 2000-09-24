Раздел: Мир
В Японии выросло число пострадавших из-за тайфуна
В префектуре Окинва 40 человек получили ранения.
В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В префектуре Окинва 40 человек получили ранения, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.
В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.
Из-за тайфуна эвакуированы 28 муниципалитетов.
Читайте также: Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек
Ранее сообщалось, что в Японии из-за приближения тайфуна Трами без света остались 98 тысяч домов.
В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В префектуре Окинва 40 человек получили ранения, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.
В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.
Из-за тайфуна эвакуированы 28 муниципалитетов.
Читайте также: Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек
Ранее сообщалось, что в Японии из-за приближения тайфуна Трами без света остались 98 тысяч домов.
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