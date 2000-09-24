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Раздел: Мир  
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В Японии выросло число пострадавших из-за тайфуна

В Японии выросло число пострадавших из-за тайфунаВ префектуре Окинва 40 человек получили ранения.

В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В префектуре Окинва 40 человек получили ранения, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.

В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.

Из-за тайфуна эвакуированы 28 муниципалитетов.

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Ранее сообщалось, что в Японии из-за приближения тайфуна Трами без света остались 98 тысяч домов.
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 Теги: Япония, тайфун

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Сегодня, 09:38 » Автор: Татьяна Ларина
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