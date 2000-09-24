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Раздел: Мир  
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США пригрозили России морской блокадой

США пригрозили России морской блокадойСо столь громким заявлением выступил министр внутренних дел США ​Райан Зинке.

В Вашингтоне заявляют о вероятности введения «морской» блокады ближневосточного региона для российских судов. В США говорят именно о недопущении ввоза энергоресурсов из России, имея в виду, судя по всему, конкретно сирийские порты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РЕАЛ

Со столь громким заявлением выступил министр внутренних дел США ​Райан Зинке. Как передает Washington Examiner, чиновник высказался о том, что на такой шаг Америка может пойти.

Зинке пояснил, что морской флот США способен следить за морскими путями – как за тем, чтобы они были открыты, так и блокировать, не допуская российскую энергию на Ближний Восток. Он указал, что сейчас России удается контролировать рынок в Европе и она нацелена на расширение присутствия в Восточном Средиземноморье.

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«Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант…Мы можем это сделать», - уточнил Зинке.
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 Теги: США, Россия

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Сегодня, 13:09 » Автор: Татьяна Ларина
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