» » В джунглях Вьетнама нашли останки советского летчика
Раздел: Мир  
0

В джунглях Вьетнама нашли останки советского летчика

В джунглях Вьетнама нашли останки советского летчикаВ горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана советских ВВС Юрия Пояркова.

На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, которые считались без вести пропавшими в течение 47 лет. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана Пояркова», - рассказал агентству участник операции.

В частности, речь идет о капитане советских ВВС Юрие Пояркове, самолет которой разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.

Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летящий вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.

Как сообщается, инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.

Читайте также: История советского летчика, ставшего вождем аборигенов. Фото

Известно, что в ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров. Преимущественно речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях проходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вьетнам, летчик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:09 » Автор: Татьяна Ларина
     1003
     0

Похожие новости по теме

В Мексике нашли останки более 200 человек В Мексике нашли останки более 200 человек

Пока раскопана лишь половина захоронения.

В Мексике нашли останки более 600 человек в тайном захоронении В Мексике нашли останки более 600 человек в тайном захоронении

За последние пять лет в Коауиле в общих тайных захоронениях были найдены останки 455 человек.

Иногда лучше промолчать: президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами Иногда лучше промолчать: президент ФРГ назвал советских солдат оккупантами

При этом Йоахим Гаук не отрицает роль Красной Армии в освобождении Германии.

Два летчика авиакомпании Air India подрались на борту самолета Два летчика авиакомпании Air India подрались на борту самолета

Капитан сообщил о случившемся только по прилете в Дели.

В Китае откопали советские боеприпасы 1937 года В Китае откопали советские боеприпасы 1937 года

В Восточном Китае обнаружены советские боеприпасы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх