Раздел: Мир
В джунглях Вьетнама нашли останки советского летчика
В горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана советских ВВС Юрия Пояркова.
На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, которые считались без вести пропавшими в течение 47 лет. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана Пояркова», - рассказал агентству участник операции.
В частности, речь идет о капитане советских ВВС Юрие Пояркове, самолет которой разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.
Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летящий вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.
Как сообщается, инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.
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Известно, что в ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров. Преимущественно речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях проходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ.
На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, которые считались без вести пропавшими в течение 47 лет. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, вероятно, капитана Пояркова», - рассказал агентству участник операции.
В частности, речь идет о капитане советских ВВС Юрие Пояркове, самолет которой разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.
Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летящий вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.
Как сообщается, инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.
Читайте также: История советского летчика, ставшего вождем аборигенов. Фото
Известно, что в ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров. Преимущественно речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях проходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ.
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