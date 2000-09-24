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Рейтинг коалиции Меркель побил антирекорд

Рейтинг коалиции Меркель побил антирекорд "Альтернатива для Германии" уже занимает второе место по популярности.

Работу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель одобряют 48% граждан, в то время как Социал-демократы получили одобрение лишь 16% опрошенных. Возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС поддерживают лишь 27% - это является антирекордом воскресных опросов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Июльский опрос показал 29% доверия к блоку Меркель. Опрос провело издание Bild am Sonntag.

Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии", согласно социологическим опросам, уже занимает второе место по популярности среди политических сил в стране. Отмечается, что 17% немцев проголосовали бы "АдГ", если бы выборы прошли "завтра".

Партия " Зеленые" набрала бы 15% голосов, "Левые" и Свободная демократическая партия Германии - 11% и 10% соответственно.

В прошлом году на выборах в Бундестаг за блок Меркель проголосовали 32,5% избирателей, тогда как в 2013 году ХДС/ХСС поддержали 41,5%.

Напомним, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, участие в которіх принимали 42 политических партии и блока.

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Накануне выборов за христианских демократов во главе с Ангелой Меркель готовы были проголосовать 39% избирателей, в то время как за Социал-демократическую партию - 24%. Рейтинг "Свободных демократов" и "Левых" составлял 8%, "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.
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 Теги: Альтернатива для Германии, антирекорд, Меркель

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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