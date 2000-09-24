Раздел: Мир
Рейтинг коалиции Меркель побил антирекорд
"Альтернатива для Германии" уже занимает второе место по популярности.
Работу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель одобряют 48% граждан, в то время как Социал-демократы получили одобрение лишь 16% опрошенных. Возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС поддерживают лишь 27% - это является антирекордом воскресных опросов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Июльский опрос показал 29% доверия к блоку Меркель. Опрос провело издание Bild am Sonntag.
Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии", согласно социологическим опросам, уже занимает второе место по популярности среди политических сил в стране. Отмечается, что 17% немцев проголосовали бы "АдГ", если бы выборы прошли "завтра".
Партия " Зеленые" набрала бы 15% голосов, "Левые" и Свободная демократическая партия Германии - 11% и 10% соответственно.
В прошлом году на выборах в Бундестаг за блок Меркель проголосовали 32,5% избирателей, тогда как в 2013 году ХДС/ХСС поддержали 41,5%.
Напомним, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, участие в которіх принимали 42 политических партии и блока.
Читайте также: НБУ побил новый антирекорд
Накануне выборов за христианских демократов во главе с Ангелой Меркель готовы были проголосовать 39% избирателей, в то время как за Социал-демократическую партию - 24%. Рейтинг "Свободных демократов" и "Левых" составлял 8%, "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.
Работу федерального канцлера Германии Ангелы Меркель одобряют 48% граждан, в то время как Социал-демократы получили одобрение лишь 16% опрошенных. Возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС поддерживают лишь 27% - это является антирекордом воскресных опросов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Июльский опрос показал 29% доверия к блоку Меркель. Опрос провело издание Bild am Sonntag.
Немецкая право-популистская партия "Альтернатива для Германии", согласно социологическим опросам, уже занимает второе место по популярности среди политических сил в стране. Отмечается, что 17% немцев проголосовали бы "АдГ", если бы выборы прошли "завтра".
Партия " Зеленые" набрала бы 15% голосов, "Левые" и Свободная демократическая партия Германии - 11% и 10% соответственно.
В прошлом году на выборах в Бундестаг за блок Меркель проголосовали 32,5% избирателей, тогда как в 2013 году ХДС/ХСС поддержали 41,5%.
Напомним, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, участие в которіх принимали 42 политических партии и блока.
Читайте также: НБУ побил новый антирекорд
Накануне выборов за христианских демократов во главе с Ангелой Меркель готовы были проголосовать 39% избирателей, в то время как за Социал-демократическую партию - 24%. Рейтинг "Свободных демократов" и "Левых" составлял 8%, "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
236
0
Также советуем посмотреть
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Оставьте свой комментарий