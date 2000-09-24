Рейтинг коалиции Меркель побил антирекорд

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Партия Ангелы Меркель несколько улучшила свои позиции, а правые популисты – ухудшили.

Об этом свидетельствуют проведенные недавно опросы.

Сегодня, 22 сентября, в ФРГ стартовали выборы в главный законодательный орган государства – бундестаг. В результате выборов сформируется правительство и будет выбран канцлер Германии. Действующая канцлер Германии Ангела Меркель, лидер партии ХДС (Христианско-демократический союз) считается фаворитом в соперничестве за