Раздел: Мир
Сербия и Россия проведут воздушные учения
Летчики выполнят перехваты воздушных целей.
Российские и сербские военные летчики с 1 по 5 октября запланировали учения на территории Сербии с использованием истребителей МиГ-29 и вертолетах Ми-8 в рамках объединенных экипажей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактические учения БАРС-2018 на территории Республики Сербия", - заявили в министерстве.
"Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии", - сказали в Минобороны.
В ходе маневров летчики выполнят перехваты воздушных целей, отработают элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения, отметили в ведомстве.
Сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовнось из-за визита президента Косово Хашима Тачи на ГЭС "Газиводе" и подстанцию "Валачи", которые находятся на границе Косово и Сербии.
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Ранее министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко заявил о том, что с 1 января 2019 года будет упразднена граница между его страной и Косово. С января начнется свободное движение между Албанией и частично признанным государством.
Российские и сербские военные летчики с 1 по 5 октября запланировали учения на территории Сербии с использованием истребителей МиГ-29 и вертолетах Ми-8 в рамках объединенных экипажей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактические учения БАРС-2018 на территории Республики Сербия", - заявили в министерстве.
"Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии", - сказали в Минобороны.
В ходе маневров летчики выполнят перехваты воздушных целей, отработают элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения, отметили в ведомстве.
Сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовнось из-за визита президента Косово Хашима Тачи на ГЭС "Газиводе" и подстанцию "Валачи", которые находятся на границе Косово и Сербии.
Читайте также: США и Финляндия проведут совместные учения
Ранее министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко заявил о том, что с 1 января 2019 года будет упразднена граница между его страной и Косово. С января начнется свободное движение между Албанией и частично признанным государством.
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