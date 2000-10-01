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Раздел: Мир  
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Британия ликвидирует сеть российских агентов

Британия ликвидирует сеть российских агентовБритания в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ.

Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант пообещал покончить с сетью агентов Государственного разведывательного управления РФ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве.

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - передал Хант.

Кроме того, министр пообещал, что Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории. Как известно, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
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 Теги: Британия, российские агенты

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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