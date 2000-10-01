Раздел: Мир
Референдум о переименовании Македонии не состоялся
Явка составила всего 35%.
В Македонии завершен консультативный референдум по вопросу о переименовании страны в Республику Северная Македония. Согласно последним данным Государственной избирательной комиссии Македонии, явка составила чуть более 35 процентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Грани.
Таким образом, референдум не будет признан состоявшимся - для этого было необходимо участие более половины избирателей. По итогам подсчета 33 процентов избирательных бюллетеней, 90,89 процента проголосовавших поддержали переменование, а 6,14 процента избирателей высказались против него.
Результаты референдума не являются юридически обязывающими - вопрос о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны будет решать Собрание Македонии (парламент). Для утверждения соглашения с Грецией его должны поддержать две трети депутатов - 80 из 120. Правящая коалиция, состоящая из Социал-демократического союза, выражающего интересы албанского этнического меньшинства Демократического союза за интеграцию и трех более мелких албанских объединений, обладает только 69 голосами. Оппозиционная фракция - националистическая Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДМПНЕ) - ранее обещала не поддержать соглашение с Грецией в случае, если референдум не будет признан состоявшимся.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев назвал прошедшее голосование "демократичным и свободным". По мнению главы правительства, ВМРО-ДМПНЕ должна уважать волю большинства избирателей и проголосовать за соглашение с Грецией - в противном случае Заев пообещал провести досрочные выборы. "Македония станет членом ЕС и НАТО", - заверил премьер.
Наблюдатели отмечают, что голосование прошло без серьезных нарушений, однако было зафиксировано много мелких нарушений порядка - МВД страны сообщает о 19 таких инцидентах.
Избиратели должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".
Греция ранее блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС, поскольку в составе страны есть географическая область с таким же названием - часть исторической Македонии, присоединенная Афинами в ходе Балканских войн 1912-1913 годов. Как заявлял бывший президент Греции Константи́нос Караманлис, "есть лишь одна Македония, и она греческая".
17 июня нынешнего года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании Македонии.
11 июля на саммите НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок официально приглашает Македонию присоединиться.
В прошлом году были опубликованы документы македонской контрразведки, из которых следует, что российские власти с 2008 года вмешиваются в дела Македонии, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО. Активность Москвы на этом направлении привела к резкому ухудшению отношений с Грецией.
Перед референдумом о переименовании Македонии Россия развернула с помощью ботов в Фейсбуке кампанию за бойкот голосования. В августе в соцсетях распространялась ложная информация о том, что американские военные якобы использовали на учениях в Македонии снаряды с обедненным ураном. Министр обороны страны Радмила Шекеринская заявила, что фейк распространяли с целью сорвать референдум.
Читайте также: Вопрос переименования одной из стран вынесут на референдум
Как отмечает македонская Investigative Reporting Lab, "кремлевские тролли" также разжигали ненависть македонцев к крупнейшему национальному меньшинству - этническим албанцам, составляющим четверть населения страны.
В Македонии завершен консультативный референдум по вопросу о переименовании страны в Республику Северная Македония. Согласно последним данным Государственной избирательной комиссии Македонии, явка составила чуть более 35 процентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Грани.
Таким образом, референдум не будет признан состоявшимся - для этого было необходимо участие более половины избирателей. По итогам подсчета 33 процентов избирательных бюллетеней, 90,89 процента проголосовавших поддержали переменование, а 6,14 процента избирателей высказались против него.
Результаты референдума не являются юридически обязывающими - вопрос о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны будет решать Собрание Македонии (парламент). Для утверждения соглашения с Грецией его должны поддержать две трети депутатов - 80 из 120. Правящая коалиция, состоящая из Социал-демократического союза, выражающего интересы албанского этнического меньшинства Демократического союза за интеграцию и трех более мелких албанских объединений, обладает только 69 голосами. Оппозиционная фракция - националистическая Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДМПНЕ) - ранее обещала не поддержать соглашение с Грецией в случае, если референдум не будет признан состоявшимся.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев назвал прошедшее голосование "демократичным и свободным". По мнению главы правительства, ВМРО-ДМПНЕ должна уважать волю большинства избирателей и проголосовать за соглашение с Грецией - в противном случае Заев пообещал провести досрочные выборы. "Македония станет членом ЕС и НАТО", - заверил премьер.
Наблюдатели отмечают, что голосование прошло без серьезных нарушений, однако было зафиксировано много мелких нарушений порядка - МВД страны сообщает о 19 таких инцидентах.
Избиратели должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".
Греция ранее блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС, поскольку в составе страны есть географическая область с таким же названием - часть исторической Македонии, присоединенная Афинами в ходе Балканских войн 1912-1913 годов. Как заявлял бывший президент Греции Константи́нос Караманлис, "есть лишь одна Македония, и она греческая".
17 июня нынешнего года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании Македонии.
11 июля на саммите НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок официально приглашает Македонию присоединиться.
В прошлом году были опубликованы документы македонской контрразведки, из которых следует, что российские власти с 2008 года вмешиваются в дела Македонии, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО. Активность Москвы на этом направлении привела к резкому ухудшению отношений с Грецией.
Перед референдумом о переименовании Македонии Россия развернула с помощью ботов в Фейсбуке кампанию за бойкот голосования. В августе в соцсетях распространялась ложная информация о том, что американские военные якобы использовали на учениях в Македонии снаряды с обедненным ураном. Министр обороны страны Радмила Шекеринская заявила, что фейк распространяли с целью сорвать референдум.
Читайте также: Вопрос переименования одной из стран вынесут на референдум
Как отмечает македонская Investigative Reporting Lab, "кремлевские тролли" также разжигали ненависть македонцев к крупнейшему национальному меньшинству - этническим албанцам, составляющим четверть населения страны.
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