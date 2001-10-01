Раздел: Мир
Названо количество жертв за время участия РФ в сирийской войне
Зафиксирована гибель 1936 детей.
За три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении организации Syrian Observatory for Human Rights, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечено, что погибли из общего числа около 8 тысяч гражданских лиц, из них 3135 - дети и женщины.
"3 года убийств забрали жизни около 18100 человек, в том числе около 8000 сирийских гражданских лиц, в том числе 3135 детей и женщин", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за период участия РФ в военных действиях режим президента Башара Асада увеличил площадь, подконтрольную правительству, до двух третей Сирии.
"Следует упомянуть, что Россия недавно использовала вещество "Thermite" в своих авиаударах, которое состоит из алюминиевого порошка и оксида железа и вызывает ожоги, поскольку оно продолжает зажигаться примерно 180 секунд и находится внутри бомб", - отмечено в сообщении.
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Кроме того, количество уничтоженных объектов террористов исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов - порядка 100 тысяч.
За три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении организации Syrian Observatory for Human Rights, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечено, что погибли из общего числа около 8 тысяч гражданских лиц, из них 3135 - дети и женщины.
"3 года убийств забрали жизни около 18100 человек, в том числе около 8000 сирийских гражданских лиц, в том числе 3135 детей и женщин", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за период участия РФ в военных действиях режим президента Башара Асада увеличил площадь, подконтрольную правительству, до двух третей Сирии.
"Следует упомянуть, что Россия недавно использовала вещество "Thermite" в своих авиаударах, которое состоит из алюминиевого порошка и оксида железа и вызывает ожоги, поскольку оно продолжает зажигаться примерно 180 секунд и находится внутри бомб", - отмечено в сообщении.
Читайте также: Референдум о переименовании Македонии не состоялся
Кроме того, количество уничтоженных объектов террористов исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов - порядка 100 тысяч.
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