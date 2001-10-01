Названо количество жертв за время участия РФ в сирийской войне

Похожие новости по теме

Семилетний конфликт забрал больше 350 тысяч жизней.

За последние две недели погибло более 600 человек.

В авиаударах подозревают российские и сирийские правительственные самолеты.

Отмечается, что по данным правозащитников, авиаудары РФ в Сирии унесли жизни более 2,3 тысяч человек.