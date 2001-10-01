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Раздел: Мир  
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Названо количество жертв за время участия РФ в сирийской войне

Названо количество жертв за время участия РФ в сирийской войне Зафиксирована гибель 1936 детей.

За три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении организации Syrian Observatory for Human Rights, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечено, что погибли из общего числа около 8 тысяч гражданских лиц, из них 3135 - дети и женщины.

"3 года убийств забрали жизни около 18100 человек, в том числе около 8000 сирийских гражданских лиц, в том числе 3135 детей и женщин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за период участия РФ в военных действиях режим президента Башара Асада увеличил площадь, подконтрольную правительству, до двух третей Сирии.

"Следует упомянуть, что Россия недавно использовала вещество "Thermite" в своих авиаударах, которое состоит из алюминиевого порошка и оксида железа и вызывает ожоги, поскольку оно продолжает зажигаться примерно 180 секунд и находится внутри бомб", - отмечено в сообщении.

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Кроме того, количество уничтоженных объектов террористов исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов - порядка 100 тысяч.
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 Теги: Россия, Сирия, война

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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