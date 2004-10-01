Страны ЕС помогут Индонезии ликвидировать последствия стихии

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В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в индонезийском городе Палу погибли 832 человека.

После цунами вдоль берега было обнаружено множество тел погибших.

С судна спасли 126 человек.

Землетрясение разрушило более 70 тысяч жилых домов, сотни школ и десятки больниц, а также шесть мостов.