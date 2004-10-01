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Раздел: Мир  
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Страны ЕС помогут Индонезии ликвидировать последствия стихии

Страны ЕС помогут Индонезии ликвидировать последствия стихии Для этих целей было выделено 1.5 миллионов евро.

Евросоюз выделил Индонезии 1.5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.

Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам. Ранее для получения детальных карт района была задействована спутниковая система Copernicus.

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами на острове Сулавеси погибли не менее 832 человек. По данным местных властей, свыше 500 человек получили травмы.

Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу с населением более 350 тысяч человек. Счет жертв может пойти на тысячи, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла. Спустя 36 часов после природной катастрофы спасателям не удалось добраться до всех населенных пунктов вдоль побережья острова.

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Еврокомиссия уже выделяла Индонезии экстренную помощь после серии землетрясений в августе. Жертвами стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, тогда стали более 500 человек.
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 Теги: Евросоюз, Индонезия, помощь

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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